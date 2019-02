Hamarosan újabb frissítéssel gyarapodik a Call of Duty: Black Ops 4 , az Operation Grand Heisttal, mely a Blackout módozatba szállít egy vadonatúj helyszínt, a Ghost Townt, ami úgy fest, mintha egyenesen a vadnyugatról érkezett volna.

Ez még nem minden, ugyanis visszatér Outrider is, akit főként az előző Black Ops-epizódból ismerhetnek a rajongók,Nem elég, azt mondod? A gorillás Cosmic Silverback skinnel is felvértezheted karakteredet a Blackouthoz, ha esetleg erre vágytál ezidáig. Az Operation Grand Heist február 19-én, azaz holnap robog be PS4-re, majd nem sokkal utána várhatjuk Xbox One-ra és PC-re is.

Nézd nagyban ezt a videót!