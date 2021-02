Új pályákat és egy új hőst villantottak az Overwatch 2-höz

Végre hallatott magáról a BlizzCon 2021-en az Overwatch 2 , azonban túl sok örömködésre nincsen ok, hiszen bár kaptunk néhány fontos információt a játékról, mégis ott tartunk továbbra is, hogy nem kaptunk megjelenési dátumot.

Két új pályát már villantottak az alkotáshoz, nevezetesen New Yorkot és Rómát, valamint egy új hőst is megszellőztettek az alant látható kulisszák mögötti videóban, Sojourn-t. Masszív átalakítást kap a játék, például átdolgozzák a fegyverérzetet, illetve az úgynevezett "Hero Missions" küldetésekből is több százat gyártanak le, amelyekkel a leginkább találkozni fogunk a "sztori módban".A kampányt játszva mindig annak megfelelően módosul, hogy milyen sorok hangzanak el, hogy milyen csapat összetétellel vonulunk hadba, ugyanis mi magunk állíthatjuk majd össze a brigádunkat a különféle missziókra. A Blizzard külön kiemelte, hogy, úgyhogy egy teljes újrahúzást garantálnak a srácok.

