Új névvel várja a játékosokat a Lenovo

A játékosoknak szánt hordozható gépek piacán a Lenovo az egyik legkedveltebb márka, hiszen ők sosem arra törekedtek, hogy óriási monstrumokat készítsenek, sokkal inkább hordozható, ám mégis elegendő játékteljesítményre képes termékeket kaptunk tőlük.

Idén egy komolyabb változtatással várják a játékosokat, hiszen egy új nevet vezetnek be a piacra a Lenovo Legion család személyében. Az új család rögtön két géppel, a Y720-as és Y520-as laptoppal indul, melyek 1400 és 900 dolláros kezdőárakat kaptak.A Y720 a, 15,6 hüvelykes képernyőjén pedig akár 3840 × 2160 pixel is megjelenhet. A túloldalt 7. generációs Intel Core i processzorok, NVIDIA GeForce GTX 1060-as grafikus kártya és akár 16GB DDR4-es memória kaphat helyet.A Y520 esetében maximum egy NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti választható, de a Core i processzorok és a DDR4-es memória mellett ez a kártya is bőven elhajtja majd az ismertebb címeket.