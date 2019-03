A játék producere szerint új műfajt fog megteremteni a Dying Light 2

Amikor megvillantották a Dying Light 2 -t a tavalyi E3-on, valami olyasmit mutatott a Techland, ami túl szépnek tűnt, hogy igaz legyen, hiszen egy a döntéseink által változó világot mutattak be egy zombis-hentelős játék keretein belül.

Kornel Jaskula, az alkotás producere most megosztotta a GamesRadar magazinnal, hogy a Dying Light 2 kvázi egy új műfajt fog megteremteni, ahol a döntéseknek tényleg van következménye, és azok kihatással lesznek a világra és a játékmenetre egyaránt, no meg a sztori történéseire is befolyással lesznek.Lesznek konkrét pontok, ahová el kell jutni a sztoriban, de az, hogy odáig hogyan evickélnek el a játékosok, az mindenkinél eltérő lesz, az meg már csak hab a tortán, hogy a döntések következményét nem feltétlenül azonnal látjuk megvalósulni, például. Hogy ebbe hogyan fog még egy kooperatív mód is beleférni, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy várós nagyon.