Új MI technológiát szabadalmaztatott a Rockstar, valószínűleg már a GTA 6-hoz

Új szabadalmat nyújtott be a minap a Rockstar és a Take Two Interactive csapata, mely arra utal, hogy szeretnék a jövőben magasabb szintre fejleszteni a videojátékos NPC-k mesterséges intelligenciáját.

Mindezt annak ellenére is, hogy a Red Dead Redemption 2-ben ezt már közel mesteri szintre emelték, a virtuális navigáció magasabb szintre emeléséről szóló szabadalom alapján azonban a jövőben minden eddiginél realisztikusabb virtuális világok születhetnek majd, hiszenA szabadalom kiemelte például, hogy minden egyes NPC másképpen vezeti majd a járműveket, így valaki gyorsabban, más lassabban, de természetesen tonnányi egyéb hatás is meghatároz majd részükről egy-egy cselekvést. Noha nem említették, a szabadalom alighanem már a GTA 6-hoz készült, ami a jelek szerint soha nem látott digitális realizmust szeretne a képernyőnkre varázsolni.