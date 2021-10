Új Layers of Fear játékot jelentett be a Bloober Team

A lengyel Bloober Team, akik korábban az Observert és a The Mediumot is készítették, bejelentettek egy vadonatúj Layers of Fear játékot, melyet egy titokzatos teaserrel vezettek fel a publikum számára.

Hasonlóan az első részhez, itt is egy festő kerül majd fókuszba, és ami még biztos, hogy a játék Unreal Engine 5 alatt fog futni. A konkrét címet még nem tudjuk, ahogyan sok mást sem, viszont lényeg a lényeg:Másfelől készülőben van náluk egy játék a Private Divisionnel kollaborálva, valamint egy a Konamival - utóbbi nagy valószínűséggel az erőteljesen pletykált Silent Hill lesz, habár utóbbi még mindig nincs megerősítve. No nem mintha nem lenne nyílt titok...

