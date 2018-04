Új kiadót talált a Hitman-sorozatnak az IO Interactive, jön is a Hitman: Definitive Edition

Miután a Square Enix szó szerint kipenderítette a dán IO Interactive csapatát, és ezzel majdnem a bezárás szélére sodorta őket, a stúdió sokáig függetlenként próbálkozott, azonban most rendeződni látszódik a helyzetük egy új kiadó égisze alatt.

A csapat ugyanis bejelentette, hogy mostantól a Warner Bros. Interactive kötelékébe tartoznak, ezáltal világszerte ez a kiadó gondozza majd a Hitman -sorozatot és minden egyes jövőben érkező játékot a csapattól, elsőként pedigA kérdéses csomag május 18-án érkezik meg PS4-re és Xbox One-ra is, a főszerepben a Hitman első szezonjához eddig megjelent összes tartalommal és frissítéssel, valamint a fejlesztők 20. évfordulójának alkalmából néhány extra álruhával, melyeket olyan játékok ihlettek, mint a Kane & Lynch, a Mini Ninjas vagy a Freedom Fighters.Nevesítve a gyermeket, a Hitman : Definitive Edition tartalmazza majd a hét egzotikus helyszínt az első szezonból, a Game of the Year Edition extráit - többek között négy küldetéssel és három Escalation Contracttal -, a Summer bónusz epizódot, valamint a Blood Money Requiem Packkot is.