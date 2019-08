Új karaktert és újabb szezont is kap a SoulCalibur VI

Óriási bejelentésekkel szolgált a Bandai Namco az EVO 2019 eseményen a SoulCalibur VI kapcsán is, így megtudtuk, hogy egy nagy vagon friss tartalom tart a népszerű verekedős játékba, így elsőként például egy új karakter.

Ő nem más, mint Cassandra, aki már a széria második epizódja óta a felhozatalt erősíti, és várhatóan még a mai napon átvehetjük felette az irányítást, mint az első szezon utolsó extra karaktere.Ez azonban még nem minden, a SoulCalibur VI ugyanisaz alkotás, de ha mindez nem lenne elég jó hír, hamarosan egy Samurai Shodown crossoverrel is bővül a játék, aminek jóvoltából Haohmaru is csatlakozhat a nagy bunyókhoz.Dátumokról és egyebekről még ne is kérdezzetek, ellenben minden elhangzott újdonsághoz érkezett egy-egy kedvcsináló, melyeket örömmel prezentálunk nektek.

Nézd nagyban ezt a videót!