Új karakterrel és játékmódokkal bővült a Quake Champions

Az id Software nem tétlenkedik a Quake Champions free-to-play modellre változtatását követően sem, hiszen újabb tartalmakkal bővítették ki a játékot, egészen konkrétan új játékmódokkal és egy új karakterrel bővült a paletta.

A Quake 2 által inspirált Athena az eddigi legmozgékonyabb Quake Champions szereplőnek ígérkezik, aki, arról meg már nem is beszélve, hogy a levegőben bámulatos performanszokat lehet leművelni az említett eszköz segítségével.Bekerült továbbá a Slipgate és az Arcade mód is, előbbi egy támadás-védés móka, melyben mindenki egy élettel rendelkezik, az Arcade mód pedig egy hetente változó őrületet takar, minden héten újabb és újabb szabályrendszerben veselkedhetünk egymásnak, jelenleg négy ilyen módot táraztak be a srácok, későbbiekben ezt nyilván bővítik majd.

