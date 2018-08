Új jelöléssel jelzi majd a PEGI a játékok dobozán a mikrotranzakciókat

A PEGI sem szeretné a jövőben félvállról venni a mikrotranzakciók jelenlétét a játékokban, így a korbesorolási hivatal bejelentette, hogy a jövőben új matricát tesznek a dobozos játékokra, amivel az in-game pénzköltés lehetőségére hívják majd fel a figyelmet.





A PEGI bejelentése szerint az összes videojátékra felkerül majd a jövőben az alábbiakban látható jel, amelyikben valódi pénzt költhetünk el, tehát kis túlzással és egyben szomorúsággal állíthatjuk, hogyBár a PEGI eddig is figyelembe vette a korhatár megállapításakor a mikrotranzakciókat, azonban az utóbbi hónapokban rengeteg tiltás és per indult a témában, ezért úgy határoztak, hogy külön is fontos kiemelni a játékon belüli pénzköltés lehetőségét.