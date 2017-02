Új játékon dolgoznak a Wolfenstein fejlesztői

Bizonyára senki sem lepődik meg azon, hogy a Wolfenstein: The New Order és a Wolfenstein: The Old Blood fejlesztőiként megismert MachineGames csapata a háttérben már nekilátott egy új játék készítésének, az viszont már talán meglepő lehet egy kicsit, hogy Pete Hines mit mondott róla.

A Bethesda egyik első embere ugyanis a Kinda Funny Gamescast munkatársainak meglepően szabad szájúan nyilatkozott a MachineGames legújabb játékáról, ezáltal kiderült, hogy a csapat nagyon keményen dolgozik valamin a háttérben, amiről Pete szerint annyit tud elmondani, hogyEzen felül a Bethesda embere még, amikor a fentieket ezzel egészítette ki: "Kib@szott banánok. Alig várom, hogy bemutatásra kerüljön, hogy mi is ez valójában."Persze senki se gondolja azt Pete káromkodásából, hogy a MachineGames valamiféle banános videojátékot készít, ez csupán egyfajta szleng lehet, aminek a lényege az, hogy bármiről is legyen szó, arra megéri majd odafigyelnünk!