Új játékon dolgoznak a Life is Strange: Before the Storm fejlesztői

Bár a Life is Strange: Before the Storm talán nem volt egy szinten az alapjátékkal, ellenben a Deck Nine Games csapata egészen derekas munkát végzett a biztos koncepcióra építkezve, éppen ezért nagyszerű hír, hogy a háttérben nekiláttak egy új projektnek.

Sőt mi több, a hírek szerint ezt sem az indie színtérnek szánják, méghozzá olyannyira nem, hogy, azonban egyelőre egyik fél sem kommentálta még, hogy miféle alkotás születhet a kooperációból.Egy a Life is Strange univerzumán alapuló újdonságnak tehát jelenleg ugyanannyi a valószínűsége, mint valami teljesen egyedi, új ötletre építő dolognak, így várjuk türelmesen a hivatalos leleplezést, ami a projekt kezdeti stádiumát tekintve még biztosan odébb van egy kicsit.