Új játékmódot kapott az Outlast 2, amitől könnyebb lett a játék

A Red Barrels bejelentette, hogy már elérhető az Outlast 2 aktuális frissítése, aminek jóvoltából mindenkinek lehetősége nyílik egy újabb nehézségi szinten teljesíteni az utóbbi évek egyik legjobb horrorját.

A Story Mode névre keresztelt újdonság egyfajta könnyítés lett, aminek részeként azok is esélyt kapnak az Outlast 2 átélésére, akik túl nehéznek találták korábban a játékot, azonban igencsak kíváncsiak az egyébként nagyszerűen sikerült történetére.A minden platformra ingyen érkezett frissítéssel így például csökkentették az ellenfelek érzékenységét, vagyis sokkal nehezebben vesznek észre és lassabban is mozognak, így könnyebben találunk magunknak egérutat, ha élesebbre fordul a helyzet - nagyjából úgy, mint korábban a SOMA-féle Safe módban.Ezen túlmenően a Red Barrels szerint a frissítéssel módosítottak a játék több pontján is, ezáltal, így nem kizárt, hogy találhatunk benne néhány kegyetlenebb pillanatot is.