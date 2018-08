Új játékmóddal gyarapodik a Call of Duty: Black Ops 4 bétája

Most hétvégén a PC, Xbox One és PlayStation 4-es játékosbázis is beleveti magát a Call of Duty: Black Ops 4 bétájába, ennek apropóján pedig egy vadonatúj játékmóddal bővül az eddigi kínálat, mely nem mellesleg egész izgalmasnak ígérkezik.

A Heist névre keresztelt módban két csapat feszül egymásnak, a harc pedig egy táska pénzért zajlik, viszont csak óvatosan, hiszen, arról meg már nem is beszélve, hogy a különféle életpont és lőszer utánpótlások is szintén korlátozva vannak.Az összeharácsolt zsetonból vásárolhatunk fegyvereket, páncélzatot, perkeket, ezeknek az összeállítása csapat szinten pedig egy roppant változatos mókát ígér, mely megköveteli a stratégiázást. Meglátjuk, hogy mennyire válik be ez az objektív-fókuszra kihegyezett játékmód, vagy ezt is ellepik majd a minél több gyilkosságot összeszedni próbáló játékosok.