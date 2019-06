Új játékkal készülnek az A Way Out fejlesztői

Az Electronic Arts-hoz tartozó indie stúdiók jóvoltából három friss alkotás is bejelentésre került, egyike ezeknek egy olyan szoftver, amit az A Way Out fejlesztői fognak tető alá hozni.

Nevezetesen a Hazelight Studiosról van szó, bár egyelőre még nem tudjuk, mi lesz a munkájuknak a címe. Annyi viszont biztos, hogy a srácok ismét egy kooperatív cuccot fognak szállítani, az előzetes ígéretek alapján pedig olyan friss kihívások elé fog állítani minket a játék, ami új módokon fogja igényelni a csapatmunkát.A Fe mögött álló brigád, a Zoink is készülődik valamivel, konkrétan a Lost in Randommal, ami a stratégia és az akció műfaj jellegzetességeinek kereszteződése lesz, és egy sötét, ugyanakkor élénk fantasy világban fog játszódni. Aleginkább az esélyekről és a lehetőségekről fog szólni, jelentsen ez bármit is. A fentebb látható kép ebből a produktumból származik.Végül, de nem utolsó sorban, itt van nekünk a, ami pedig egy ARPG lesz a Glowmade jóvoltából. Főképp azért lesz érdemes odafigyelni rá, mert a Glowmade egykori Lionheades fejlesztőkből áll, így van mögöttük tapasztalat bőven. Egy fiatal fiút fogunk a RustHeartban irányítani, akinek van egy óriási robot társa, és egy sokszínű, idegen multiverzumban fogunk kóricálni.

