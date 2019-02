Új járművekkel is gyarapodik a Call of Duty: Black Ops 4 battle royale módja

Nagyobbacska frissítéssel bővül a jövő héten a Call of Duty: Black Ops 4 , amiről most kiderült, hogy néhány újabb járművet is hozzáad az alapokhoz, ezáltal a Blackout név alatt ismert battle royale mókában újabb száguldozásra alkalmas eszközök jelenhetnek meg.

Bár konkrét részleteink egyelőre nincsenek, de a bejelentés apropójául szolgáló teaser trailer alapján, melyek ugyanolyan gyorsnak tűnnek, mint a már most elérhető helikopter és ATV.Persze a két új járgány mellett egy halom extrát is kapnak jövő héten a rajongók a Call of Duty: Black Ops 4 -hez, ezáltal újabb pályák, használati tárgyak, fegyverek és egyebek érkezésére is számítanunk kell.