Új IP-hez keres alkalmazottakat a Metro Exodus fejlesztőcsapata

A Metro-trilógia fejlesztőcsapata, a 4A Games számos álláshirdetést adott fel egy új IP-hez kapcsolódóan, egészen konkrétan három embert keresnek designer pozícióba, valamint három művészt keresnek a csapatba.

Legalábbis ezek azok, amelyek egy új IP-hez kapcsolódnak, merthogy mindeközben nagy mennyiségben keresik a friss arcogat a stúdió égisze alá. Nyilván nem tudunk semmit erről az új IP-ről, az álláshirdetések leírása alapján gyakorlatilag semmi nem derül ki, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy várakozzunk. Metro Exodus még 2019-ben látott napvilágot, azonban az sajnos nem egyértelmű, hogy ezt az új IP-t csak most kezdik fejleszteni, vagy már korábban is dolgozni kezdtek rajta, csak most keresnek friss alkalmazottakat.