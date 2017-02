Új headsettel bővít az Arctic

Az Arctic viszonylag fiatal szereplője a hazai tech piacnak, a vállalat nevéhez főként hűtési megoldások és multimédiás kiegészítők fűződnek, ám sok kisebb céghez hasonlóan ők is meglátták a játékosokban rejlő óriási piacot.

Akik ismerősen mozognak a kínálatukban, azok már tudhatják, hogy a P533 néven már bemutattak egy gamer headsetet, szinte pontosan egy évvel később azonban megérkezett az új változat. Az új Arctic P533 PENTA egyik érdekessége, hogy a híres német eSport szervezet, a Penta is segédkezett a fejlesztésében.A sztereó újdonság 40mm-es vezetőket kapott, a külsőt pedig egyértelműen a katonai megoldások inspirálták, melyet ötvöztek a modern formavezetéssel. A 3,5mm-es csatlakozónak köszönhetően nem csak számítógéppel, hanem mobilokkal és konzolokkal is használhatjuk az újdonságot, mely 80 eurós ajánlott árat kapott, a csomagban pedig egy védőtok is helyet kapott.