Új grafikus motor kerül a Gran Turismo 7 alá

Az bizonyára senkinek sem meglepő, hogy a Polyphony Digital csapata a háttérben már nekilátott a Gran Turismo-sorozat következő epizódjának, az viszont már érdekes, hogy az új rész talán mérföldkő lehet a szériában.

A fejlesztők ugyanis félszavakkal, de megerősítették azokat a korábbi értesüléseket, miszerint egy új grafikus motoron dolgoznak a háttérben, ami nem elég, hogy felkészíti az újgenerációra a sorozatot, már ray tracing technológiát is felvonultat, tehát a Gran Turismo 7 lehet a széria eddigi leglátványosabb tagja.Mivel a ray tracing egy PC-s körökben is kihasználatlanul friss és aktuális technológia, ezért elég nagy a valószínűsége annak, hogy bármi készülődjön a háttérben,Az ázsiai SIGGRAPH 2018 expón egyébiránt már demóztak is valamit a Polyphony Digital srácai, melyen elméletileg már az új grafikus motorral látható egy Gran Turismo projekt.

