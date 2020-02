Új Fatal Frame és Silent Hill film készül

Kapásból két izgalmas hírrel is előrukkolt Christophe Gans, hiszen elmondása alapján két igazán érdekes projekthez is kapcsolható a neve újonnan - egyrészt egy vadonatúj Fatal Frame film formálódik, sőt mi több, még egy friss Silent Hill mozi is készül.

Christophe Gans rendezte 2006-ban a Silent Hill - A halott várost, viszont most úgy fest, visszatér a franchise-hoz. Elmondása alapján az alkotás egy kis amerikai városkába fog elkalauzolni minket, ahol történetesen a puritanizmus elve uralkodik, míg a Fatal Frame film japánban forog majd, és egy szellemházas sztorit fognak vászonra vinni.2014 óta hallunk róla, hogy a Fatal Frame-ből lesz egy amerikai film, viszont a bejelentésre egészen eddig kellett várni, az új Silent Hill kapcsán pedig Gans maga annyit mondott, hogy itt volt már az ideje egy új etapnak. Azt még nem tudni, hogy mikor lesz bármelyiknek is a premierje.