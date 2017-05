Új Far Cry bejelentésére készül a Ubisoft?

Valami nagy dologra készülhet a háttérben a Ubisoft csapata - vagy csak mi gondoljuk ismét túl az egészet -, lévén a kiadó francia Facebook oldalán nemrégiben egy olyan kép jelent meg, ami határozottan valami Far Cry-sorozathoz kapcsolódó bejelentést vetít előre.

A fotón egy képet láthatunk, amelyen a Far Cry 3 jól ismert helyszínét, Rook Island-et vehetjük szemügyre, méghozzá egy igencsak érdekes kísérőszöveg társaságában, amely érthető nyelven ennyit tesz:Hogy a Ubisoft még tovább húzza az idegeinket, rögtön az első hozzászólásban beszúrt egy Instagram fotót is Vaas Montengróról, avagy a Far Cry 3 kicsit őrült hőséről. Hogy mit jelenthet mindezt? Normál esetben két dologra tudunk gondolni, melyek a következők:1. Érkezik a legújabb Far Cry-játék, amely a történet tekintetében leginkább a harmadik részhez kapcsolódik majd.2. Mivel a Far Cry 3 csak PS3-ra és Xbox 360-ra jelent meg, a Ubisoft talán kiadja a játékot PS4-re és Xbox One-ra is.