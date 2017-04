Új egérrel bővül a Tt eSports Ventus család

A Thermaltake az elmúlt években egyre nagyobb energiát fektetett a játékosoknak szánt termékekbe, vagyis a Tt eSports szériába, mely nemrég egy ismerős taggal bővült, ami ráadásul nem egy mindennapi darab.

Bővült ugyanis a Tt eSports Ventus széria, méghozzá a Ventus X Plus Smart modellel, mely azért sokban hasonlít az első generációs Ventus egérre. A jobbkezes újdonság egykapott és természetesen az RGB világítást sem mellőzi.Az állítható súlyozás továbbra is egy kellemes extra, ahogy a Tt eSports Plus+ szoftver is, mely okostelefonokra is elérhető, így azon keresztül is be lehet állítani az egeret. A beállítások mellett azis kiváló a program, hiszen rögzíti a mozgást, távolságot és hasonló dolgokat, majd pedig ezekről kész statisztikát kapunk.Az újdonság az előddel megegyező módon 50 dolláros árcímkét kapott, vagyis nem lesz drága.