Nem hagyja annyiban a Dragon Quest-sorozatot a Square Enix, persze miért is tennének így, mikor az egyik legismertebb animét és konzolos RPG-szériát takarja a név, ezáltal egy új epizód érkezése mindig nagy örömhír.

Most pedig kiderült, hogy egy új rész bemutatója már nincs is túl messze, lévén megtudtuk, hogy a Shonen Jump magazin következő, augusztus elején érkező lapszámában rántják majd le a leplet a következő Dragon Quest-ről, mely vélhetően egy új Dragon Quest Monsters lehet a sorban.Természetesen ez utóbbi egyelőre még csak feltételezés, az viszont már közel sem, hogy óriási dolgok vannak kilátásban a Dragon Quest kapcsán, noha a nyáron bemutatkozó új videojáték böki most a leginkább a csőrünket.