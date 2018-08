Új Def Jam-játék készül?

Valószínűleg olvasóink között sokakban ébreszt kellemes nosztalgiát, ha felemlegetjük a Def Jam-szériát, mely a népszerű rapsztárokat küldte ringbe, hogy azok a szuszt is kiverjék egymásból, miközben hangulatos zenei paletta színesítette a mérkőzéseinket.

Pick a city pic.twitter.com/VkbVZvNpHw ? Def Jam Recordings (@defjam) 2018. augusztus 1.



Három komolyabb részt - Vendetta, Fight For New York, Icon - és egy karaoke játékot élt meg a sorozat, most viszont úgy néz ki, hogy visszatérhet a franchise. A mozgolódás még június végén indult meg, amikor a kiadó a hivatalos Twitter fiókján érdeklődött, kit is látnánk szívesen egy esetleges új Def Jam-játék borítósztárjaként. Ez a bejegyzés el is felejtődött, majdA tweetben arra kérték a közönséget, hogy válasszanak, milyen városban látnának szívesen új játékot. Nagyon reméljük, hogy ez nem csak egy méretes trollkodás a részükről, szeretnénk ismét kedvenc előadóinkat egymásnak ereszteni!