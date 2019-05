A THQ Nordic egy vadonatúj Darksiders-játék bemutatójára készül az idei E3-on, tudtuk meg abból a leírásból, mely az E3 Coliseum weboldalán a franchise-hoz kapcsolódó panel leírását foglalta össze néhány mondatban.

Itt feketén-fehéren leírják, hogy a panel részeként egy vadonatúj Darksiders-játék is leleplezésre kerül, ami ráadásul- jelentsen ez bármit is a valóságban.Konkrét részleteink egyelőre nincsenek, de két héten belül rajtolnak az E3 Coliseum előadások, melyek között tehát egy a Darksiders-sorozatra koncentráló epizódot is találhatunk majd.