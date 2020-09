Új csapattal készül a Lords of the Fallen 2

A CI Games kiadó bejelentette a barcelonai és bukaresti székhellyel rendelkező Hexworks játékfejlesztő stúdiót, amelyet kapásból rá is állítottak a Lords of the Fallen 2 megalkotására - igen, jól olvastátok, folytatást kap végre a Lords of the Fallen, remélhetőleg most már tényleg.