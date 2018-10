Új Call of Juarez-játék a láthatáron?

Elég nagy a valószínűsége, hogy a Red Dead Redemption 2 miatt a jövőben ismét megszaporodhatnak majd a vadnyugati videojátékok, és úgy tűnik, hogy ezek közül a Call of Juarez-sorozat elsőként emelheti majd magasra a stílus zászlaját.

Komoly mocorgás történt ugyanis a napokban a franchise hivatalos Facebook-csatornáján, ahová még múlt pénteken töltöttek fel egy képet, melyen Silas Greaves panaszolja el nekünk, hogy milyen sok éve nem járt már itt.Ennek az oka részben a jogcsere volt, hiszen a Call of Juarez kapcsolódó jogai jelenleg a Techland csapatánál vannak, és látszólag nem akarják veszni hagyni, hiszen pár órával ezelőtt egy videó is megjelent a Facebookon, melyben Silas Greaves nem másnak, mintBár a videó kapcsán már az is egészen megdöbbentő, hogy megjelenik benne a Rockstar műve, de a készítők nem akarták a véletlenre bízni a dolgot, így még hashtagekkel külön meg is jelölték őket, egyfajta párbajra hívva a Red Dead Redemption 2-t. A nagy kérdés csak az, hogy ők mivel tüzelnek majd?