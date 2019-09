Új borítóval dob piacra a Sony több PS4-exkluzívot is

Rendhagyó kezdeményezésről adott hírt a Sony videojátékos részlege, a japánok ugyanis úgy határoztak, hogy új borítóval ismét piacra dobnak több PS4-exkluzív alkotást is az elmúlt évek nagy sikercímeiből.

Ennek megfelelően egyedi stílusban fogantkerül a boltok polcaira a Ratchet & Clank, a The Last Guardian, az Uncharted 4, a Spider Man, a The Last of Us, a God of War, a Bloodborne, a Shadow of the Colossus, a Horizon Zero Dawn és még a Wipeout Omega Collection is.A speciális csomagolású dobozokról úgy tudni, hogy első körben csak az Egyesült Királyságban élők csaphatnak majd le rájuk, de hogy kiszabadulnak-e a brit szigetekről ezek a kartonborítós kiadások, azt egyelőre nem tudjuk.

