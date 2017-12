Új alkiadót indított Private Division név alatt a Take-Two, néhány reményteli indie számára

A Rockstart és a 2K Games-et is felölelő Take-Two bejelentette, hogy újabb alkiadót hoztak létre a napokban Private Division név alatt, amivel nem kisebb célt tűztek ki maguk elé, minthogy megjelentessenek néhány reményteli indie játékot.

Ha most nagyot legyintettél az indie szó hallatán, akkor engedd meg, hogy felvázoljuk a kiadó terveit, lévén már biztos, hogy itt fog megjelenni, de az Obsidian Entertainment új RPG-jét is ők gondozzák majd.Ezen felül két bejáratott név új cuccával is a Private Division rukkol elő, ezáltal az egykori DICE fejlesztői, név szerint David Goldfarb és Ben Cousins által alakított The Outsiders csapatának Project Wight című szerepjátéka is ide szerződött, de a Halo-soroza keresztapja, Marcus Lehto is készít egy FPS-t, melyet ez a kiadó gondozhat.

