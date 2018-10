Olyan jól fogyott a Yakuza 6 nyugaton, mint Japánban

A Sega pénzügyi jelentéséből kiderült nem kevés információ a produktumaikkal kapcsolatban, például megtudtunk olyan adatokat is, amiket meglepő, hogy korábban még nem kommunikált a vállalat örömujjongás közepette.

Pedig okuk az lenne rá, hiszen kiderült, hogy a Yakuza 6: The Song of Life olyan jól fogyott nyugaton, mint Japánban,A jelentésben úgy fogalmaztak, hogy eredetileg a japán közönségre lőtték be nagyjából a játékot, ami aztán később rezonált a tengerentúli rajongókkal is, akik kitörő lelkesedéssel fogadták a szóban forgó hatodik felvonást, hovatovább alapjáraton úgy fejlesztették a Yakuza 6: The Song of Life -ot, hogy nem is számoltak túlzottan az európai és amerikai piaccal.