Úgy tűnik, sosem készült volna el a The Wolf Among Us 2

Talán ezzel nem sokan fognak egyetérteni, de én személy szerint a The Wolf Among Us második szezonja miatt sajnálom nagyon a Telltale Games bezáratását, viszont mint kiderült, talán végül nem is lett volna semmi érdemleges eredmény Bigby kalandjának folytatásából.

Az egyik volt Telltale-es alkalmazott adott interjút a Eurogamernek, melyből kiderült, hogy a The Wolf Among Us 2-re kapta a csapat a legkisebb büdzsét, és bár régóta dolgozott rajta a stúdió, ez nem azt jelenti, hogy valóban érdemi fejlesztés történt abban az időszakban.Emberünk elárulta, hogy ez azért volt így, mert egy csontvázbrigád ügyködött a projekten (azaz a lehető legkisebb számú személyt állították rá a munkálatokra), ők pedig mindösszeEzenfelül még egy térképpel hozakodtak elő, hogy milyen irányba szeretnének haladni a fejlesztéssel, de szó esett róla, hogy, a sztori pedig pár évvel az első évad eseményei után játszódott volna, főként Bigby-vel és Snow-val a középpontban.A Eurogamer próbált egy másik ex-Telltale alkalmazottat is megszólítani, viszont ő inkább nem nyilatkozott, hiszen továbbra is fájdalmas számára a stúdió bezáratása.