Úgy tűnik, még sok remake várható a Square Enix-től

Mivel egy legendás, több évtizede létező és óriási katalógussal rendelkező kiadóról van szó, talán nem meglepőek azok a szivárgások, melyek szerint a Forever Entertainment közbenjárásával sok-sok remake kiadására készül a jövőben a Square Enix.

Mint ismert, a kiadó még 2010-ben írt alá egy szerződést a krakkói székhelyű Forever Entertainment csapatával azért, hogy közösen készítsenek feldolgozásokat, egy lengyel magazin pedig belsős forrásokból kiszivárogtatta, hogy a kooperáció rendkívül eredményes lesz a jövőben, hiszenA Forever Entertainment állítólag már több megrendelést is kapott a Square Enix-től, több új grafikai tervük is van bizonyos projektek kapcsán, miközben a kijelölt címek kapcsán a játékmenethez és a forgatókönyvhöz nem nyúltak, ergo nem számíthatunk akkora átalakításokra, mint a Final Fantasy VII Remake kapcsán, ellenben így is nagy érdekességek várhatók.