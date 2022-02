Úgy tűnik, hogy jövőre nem jelenik meg szokványos Call of Duty-játék

Minden jel arra utal a Bloomberg magazin belsős forrásaira hivatkozó jelentése szerint, hogy a jövő esztendőben nem kell friss Call of Duty-játék megjelenésére számítanunk - legalábbis ami a szokványos sorozat aktuális epizódját jelenti.

Olyan hírek jutottak el ugyanis a laphoz, hogy a Treyarch nagyon megcsúszott a soron következő Call of Duty munkálataival, így, ami persze közel sem jelenti azt, hogy jövőre minden csendes lesz a COD frontján.A fentiekben felvázolt űrt ugyanis a Bloomberg szerint a Call of Duty Warzone 2 hivatott kitölteni, mely egy újabb ingyenesen játszható online játék lenne a franchise történetében és sem hagyományos kampányt, sem bizonyos többjátékos élményeket nem tartalmaz majd, de a COD nevét viseli, de az idei évre tervezett Call of Duty: Modern Warfare folytatása is hosszabb támogatási ciklust élvezhet majd azért, hogy ne legyen túl feltűnő a rajongóknak ez a kimaradás.