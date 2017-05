Úgy tűnik, hogy idén már nem kell az új God of War-ral játszanunk

Bár a Sony korábban semmiféle megjelenési dátummal sem szolgált azzal kapcsolatban, hogy a God of War mikor jelenhet majd meg a boltok polcain, ellenben a legtöbb rajongó az idei évre várta Kratos északi mitológiához kapcsolódó kalandját.

A legfrissebb hírek szerint azonban sokkal valószínűbb, hogy a God of War idén már biztosan nem jelenik meg, csak valamikor jövőre, amit azonban egyelőre nem a Sony, hanem az a Christopher Judge állít, aki mellesleg a Kratost alakító színész is egyben.Chris saját Twitter-oldalán , a biográfiában ugyanis a minap módosította a God of War mellé biggyesztett 2017-es megjelenési dátumot, ezáltal, ami hivatalos megerősítésnek még nem nevezhető, de ha előbb nem, az E3-on biztosan pontosít majd a Sony.