Úgy tűnik, hogy kapunk egy demót a Resident Evil 2 remake-ből

Könnyen meglehet, hogy az Xbox Store mögött meghúzódó személyzet kiszivárogtatta a Resident Evil 2 Remake demóját, ugyanis a piactéren feltűnt egy kipróbálható verzió, ami persze csak a későbbiekben lesz majd elérhető.

A TrueAchievements talált rá a kérdéses demóra, amit úgy tűnik, hogy, bár arról nincs információnk még, hogy csakúgy, mint nemrégiben a Devil May Cry 5, úgy a Resident Evil 2 1-Shot Demo névre keresztelt próbaváltozat is Xbox-exkluzív tartalom lesz-e.A demó leírása alapján mindössze félórányi játékidőt tölthetünk el a próbaverzió társaságában, könnyen megeshet, hogy a névben szereplő "1-Shot" jelző azt takarja, hogy mindenki csak egyszer futhat neki a demónak. Galád húzás lenne, de valljuk be, imádnánk még ezt is.