Úgy tűnik, 644 GB lesz felhasználható a PS5 tárhelyén

Redditen egy felhasználó azt állítja, hogy hozzáférése van a Sony következő generációs konzoljához, ezzel egyetemben pedig villantott néhány fotót is, és ha igaznak bizonyulnak az információk, akkor kiderült, hogy mennyi lesz a szabadon felhasználható tárhely az SSD-n.

A kezelőfelületbe ugyanis kapunk egy kis betekintést, miáltal úgy fest, hogy. Nyilván érdemes szódával fogyasztani a hírt, hiszen nem tudjuk konkrétan megerősíteni, hogy emberünk nem csak trollkodik-e vajon.20 másodpercig tart, míg a PS5 elindul, ugyanakkor az is benne van a pakliban, hogy itt egy devkittel vagy korábbi prototípussal is szemezünk. Bárhogyan is, fenntartásokkal kezeljük az infót, majd meglátjuk, hogy igaznak bizonyul-e...