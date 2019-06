Úgy látszik, februárban jelenik meg a The Last of Us Part 2

Gyakorlatilag már borítékolhatjuk, hogy idén nem fog megjelenni a The Last Of Us Part 2 , lévén betáblázták a Death Strandinget novemberre, a Sony pedig egészen biztosan nem fogja bedobni a darálóba még idén a Naughty Dog munkáját.

Korábban Jason Schreier, a Kotaku munkatársa is kiemelte, hogy úgy tudja, hogy 2020 elejére csúszott a kérdéses folytatás, ám most könnyen meglehet, hogy Ashley Johnson véletlenül kiadott egy információt, amivel közelebb kerültünk az igazsághoz.Egy interjú során az Ellie-t játszó színésznőnél rákérdeztek, hogy mikor debütál a The Last Of Us Part 2 , mire elkezdi mondani, hogy "Fe-...", ám itt közbeszól a másik fél. Bár ez vad feltételezés, de. Hogy ez valóban így van-e? Várjuk meg a Sony hivatalos közleményét!Az alábbi videóban 1 óra 7 percnél van a kérdéses jelenet.

