Úgy fest, nem Mortal Kombaton, de még csak nem is Injustice-játékon dolgozik a NetherRealm

A NetherRealm Studios főnöke, Ed Boon elárulta a chicagói székhelyű stúdió következő játékát, és úgy tűnik, hogy ez nem a Mortal Kombat 12 vagy az Injustice 3 lesz, ahogy azt a különböző pletykák korábban sugallták.

Nagyjából egy évtizeden keresztül a cég kétévente adott ki játékokat, felváltva a Mortal Kombat és az Injustice között. Az elvárás az volt, hogy 2021-ben megjelenjen az Injustice 3, de ez nem történt meg. Most 2022-t írunk, és a stúdió következő játéka nemhogy nem debütált, de még csak nem is árulták el, így jutottunk el a mai naphoz, amikor Boon megszellőztette, hogy min dolgozik a stúdió.Boon szerint "oka volt" annak, hogy a stúdió megszakította a megjelenési sémáját. Ennek kapcsán Boon megjegyzi , hogy. Rögtön ezután Boon elzárkózik attól, hogy bármit is mondjon a továbbiakban.