Gotham Knights egy meglepő halasztás után idén jelenik meg, és a rajongók már nagyon várják az érkezését - egy friss fejlemény azonban csalódást okozhat néhány embernek, hiszen kimaradhat a prev-gen közönség.

A hivatalos tajvani játékminősítő weboldal szerint Gotham Knights csak PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re kapott besorolást. Nos, ez eléggé kiábrándító hír a rajongók számára, hiszen a megjelenéskor megerősítették, hogy a játék az utolsó generációs konzolokra is megjelenik.Tekintettel azonban arra, hogy a játék nem kapott besorolást last-gen konzolokra, elképzelhető, hogy valóban nem fogjuk látni, hogy a játékok eljutnak a PlayStation 4-re és az Xbox One / Xbox One S-re.