Úgy fest, már zajlanak a következő Spider-Man játék munkálatai

Talán senkiben nincs kétely annak kapcsán, hogy az Insomniac Games dolgozik az új Spider-Man játékon, hiszen akkora pénzügyi siker lett az alapjáték és a Miles Morales alcímmel érkezett spin-off is, hogy esélytelen hogy elengedjenek egy ilyen fejős tehenet.

Nadji Jeter, Miles Morales megtestesítője most nagy valószínűséggel kiszivárogtatta, hogy már dolgoznak is a folytatáson, lévén kirakott az Instagramjára egy képet, amelyen éppen motion capture ruhában feszít. Nem sokkal később lekerült a világhálóról ez a fotó, de természetesen az internet nem felejt...Mindenkinek kapásból az ugorhat be, hogy bizony az új Spider-Man játékon dolgoznak, de persze az is benne van a pakliban, hogy egy másik projekten ügyködik emberünk, vagy hogy egy régi képet tett közzé.