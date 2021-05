Úgy fest, kiszivárogtak az első képek a Battlefield 6-ból

Egyelőre még semmilyen hivatalos anyagot nem láttunk az új Battlefieldből, annak ellenére, hogy elviekben még idén tervezi megjelentetni az Electronic Arts a DICE munkáját, viszont most úgy fest, hogy kiszivárogtak az első képi anyagok a programból.









Tom Henderson, azaz egy ismert leaker jóvoltából futott be két kép, ami elmondása szerint a DICE legfrissebb lövöldéjéből származnak - ezeket alant láthatjátok. Ami viszont a hab a tortán, az az, hogy emberünk meg is osztott egy-két infót az értesüléseiről a játék kapcsán.Henderson állítása alapján, és egy olyan kampány lesz benne, ahol választhatunk Amerika és Oroszország között, és összeszedhetjük a saját csapatunkat. Minden eddiginél nagyobb multiplayer csatákat ígér emberünk, illetve hogy az első trailerben még nem lesz gameplay. Elviekben a kampányban lesz kooperatív mód is.