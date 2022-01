Úgy fest, jön next-gen konzolokra is az Apex Legends

A PlayStation 5 felhasználóknak már nem kell sokat várniuk az Apex Legends natív verziójára, legalábbis a PlayStationSize szerint a PSN frissítések után kutatva egy PS5-ös bejegyzést találtak, amelynek letöltési mérete frissítés nélkül több mint 80 GB volt.

Ez azt jelentheti, hogy a játék PS5-ös verziója hamarosan megjelenik, és ez azt is jelenti, hogy valószínűleg, ha nem is ugyanazon a napon.A játék már most is visszafelé kompatibilis mind a PS5-tel, mind az Xbox Series S / X-szel, de egy natív verzió különösen jó lenne, már ami a konzolok gyors töltési idejét, a nagyobb felbontást és a jobb FPS-t illeti. Amint megtudjuk, hogy az újgenerációs verziók mikor jelennek meg, mindenképpen hírezünk róla.