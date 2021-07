Úgy fest, hogy The Devil in Me alcímmel érkezik a Dark Pictures Anthology következő darabja

Minden bizonnyal kiszivárgott a Dark Pictures Anthology következő fejezetének hivatalos címe, lévén a legfrissebb információk szerint a soron következő epizód nem másként fog napvilágot látni, mint a The Devil in Me alcímmel.

Ezt a Supermassive Games még nem konkretizálta, ugyanakkor a Justia Trademarks-on keresztül napvilágot látott a játék logója, ami nagyban hajaz az előző epizódok logójára. 2021. július elsején lett bejegyeztetve a logó, ezzel együtt pedig láthatjuk a The Devil in Me feliratot.Ez tehát minden bizonnyal az új rész címe. A harmadik játék, a House of Ashes várhatóan 2021. október 22-én fog megjelnni, úgyhogy a The Devil in Me legelső kedvcsinálóját legkorábban ekkor várhatjuk, tekintve hogy szinte garantálható, hogy a végén lesz egy teaser az új epizódhoz kapcsolódóan.