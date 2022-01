Úgy fest, hogy téves számokat kommunikált a Days Gone atyja az eladásokról

Jeff Ross, aki már nem dolgozik a Bendnél, a minap azt írta , hogy a Days Gone kevesebb mint két év alatt több mint 8 millió példányban kelt el, ráadásul legalább még egymillióval több a Steamen, de az eladások ellenére a stúdió vezetősége mindig azt éreztette velük, hogy csalódás ez a mutató.

Nemrég azonban Ross a God of War és a Twisted Metal alkotójával, David Jaffe-fel beszélgetve beszélt a tweetjéről, ami fontos kontextusba helyezte a mondandóját. Mint kiderült, Ross az általa említett eladási számokatA Gamestat számai általában durva becslések voltak az oldal jellegéből adódóan, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az oldalon szereplő számok korábban használt példányokat, kölcsönzéseket, játékmegosztást, ingyenes PS Plus ajándékokat és hasonlókat is tartalmaztak.Ez azt jelenti, hogy a tényleges eladási számok alacsonyabbak, mint a Ross által említett számok. Persze, hogy pontosan mekkora a különbség, azt nem tudni, főleg, hogy a Sony nem szolgáltatott hivatalos eladási adatokat a Days Gone -ról.

