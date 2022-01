Úgy fest, hogy mégsem tudja tartani a nyári premiert a Redfall

Az Arkane Studios Deathloopját még eredetileg 2022 nyarára jelentették be, bár van rá esély, hogy későbbre csúszik az év folyamán - legalábbis most egy pletyka ezt hivatott erősíteni, habár a teljes rádiócsend miatt amúgy is számíthatunk erre.

A Defining Dukes podcast nemrég feltöltött epizódjában két YouTube videós, MrMattyPlays és Lord Cognito azt állították , hogy a hallottak alapján a Redfall talán nem fogja tudni tartani a tervezett nyári megjelenési ablakot,Persze ez mind nem hivatalos információ, úgyhogy ezt mindenképpen csak ceruzával írjuk fel. Bármikor is jelenik meg a Redfall, Xbox Series S / X-re és PC-re lesz elérhető. Mi azért lelkiekben készülődnénk rá, hogy ebből nem lesz nyári premier...