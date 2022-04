Egy Elden Ring VR modot ígér a hasonló Cyberpunk 2077 és Red Dead Redemption 2 VR modokért felelős modder, ami egy teljesen új, félelmetes módot sejtet a PC egyik legjobb RPG-jével való játékra.

Az alábbi szerény trailer az Elden Ring emlékezetes nyitányát mutatja be a Chapel of Anticipation és a Grafted Scion találkozással, és mindezt első személyben mutatja be - és egyértelműen úgy néz ki, mintha VR is lenne, ahogy a felhasználói felület elemei mozognak.Ross "sneak peek"-nek nevezi, amin dolgoznak, így nem tudni, mikor lesz ténylegesen elérhető a mod. Nézd meg a tease-t alább te magad is, és oszd meg velünk a kommentekben, hogy várod-e ezt a készülő, sejtelmes "kis" projektet!

Nézd nagyban ezt a videót!