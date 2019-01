Úgy fest, hogy az Amazon is saját streaming szolgáltatással készül

Manapság a streamelés az a terület, melyre igyekeznek a nagy stúdiók bemerészkedni, hiszen az Electronic Arts, a Google és a Microsoft is próbálkozik valamiféle game streaming szolgáltatással, míg mondjuk a GeForce Now és a PlayStation Now már jó ideje köztudatban van.

Most újabb résztvevő szállhat be a buliba, hiszen a The Information magazin jelentése szerint az Amazon is készül játék streamelős szolgáltatással, sőtTovábbá a forrás szerint legkorábban 2020-ban esedékes, hogy elrajtol az Amazon szolgáltatása, de ha nem lenne elég az említett magazin, a Deadline is értesült a projekt létezéséről, amiről sajnos egyelőre még nem tudunk többet ezeken az apróságokon kívül.