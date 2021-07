Úgy fest, hogy a Gears 5 fejlesztői egy új IP-n is dolgoznak

Borítékolható, hogy a The Coalition már gőzerővel dolgozik a Gears 6-on, ugyanakkor most egy LinkedIn-es szivárgás jóvoltából idejekorán kiderülhetett, hogy a brigád egyébként már egy totálisan friss IP-n is ügyködik a háttérben.

Azt alapból tudtuk, hogy több projekten is dolgoznak a srácok, de mivel 2015 óta igazából csak a Gears-szériához kapcsolódóan ad ki programokat a The Coalition, így mindenképp üdítő, hogy valami új IP-t is formálnak a műhelyükben.Az biztos, hogy bármit is fejlesszenek, azt már az Unreal Engine 5-tel teszik, viszont az információk sora itt ki is apad. Pálya designert és multiplayer pálya designert alkalmaztak eme friss fejlesztés kapcsán, úgyhogy nagy valószínűséggel a többjátékos mód sem marad ki belőle.