Úgy fest, érkezik PS4-re a Hades

A koreai bizottságnál besorolásra került a Hades PS4-es átirata, és ha a pletykák igaznak bizonyulnak, akkor hamarosan átköltözhet a Sony kurrens (előző?) generációs masinájára a tavalyi esztendő sikerjátéka, amely eddig a PC-s exkluzivitásban tengette mindennapjait.

Általában az ilyen belistázásos sztorik vége mindig az, hogy megtörténik a hivatalos bejelentés is, azonban érdemes fenntartani a lehetőségét annak, hogy végül nem lesz semmi az egészből - hiszen tudjuk jól, amíg maga a fejlesztőstúdió, a Supergiant nem nyilatkozik konkrétan a témában, addig semmi nincs kőbe vésve.Ezek után egyáltalán nem lenne meglepő, ha további platformokra is leszállítanák a roguelike produktumot, legalábbis jelenleg nem látni akadályát, hogy mondjuk Xbox One-ra és Switch-re ne robogjon be a közeljövőben.