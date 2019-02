A Dirt Rally elindulása túlzás nélkül új életet lehelt az egykoron szebb napokat is megélt rallys sorozatba, hiszen a készítők úgy tudtak realizmust csempészni a játékba, hogy közben az egész megmaradt közérthető vonalon.

Hamarosan pedig itt a folytatás, lévén jövő héten érkezik a DiRT Rally 2.0 PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, aminek apropójából néhányan már javában tesztelik a sárdagasztás legújabb üdvöskéjét, amibe most mi is bepillantást nyerhetünk egy gameplay videó erejéig.A kérdéses felvételt a PC Master Race latin-amerikai részlege rögzítette, ezáltal a játék számítógépes változatával ismerkedhetünk meg akár 4K felbontásban is, egy Volkswagen Polo R volánja mögött ücsörögve.

Nézd nagyban ezt a videót!